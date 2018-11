POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochnachmittag (14.11.2018) in einem Kaufhaus an der Königstraße einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidungsstücke gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr, wie er mit mehreren Kleidungsstücken eine Umkleidekabine betrat. Offenbar entfernte er dort die Sicherungsetiketten von vier Pullovern und einer Jacke im Gesamtwert von knapp 900 Euro und zog diese unter seine eigene Jacke an. Anschließend legte er weitere Kleidung zurück ins Regal. Der Ladendetektiv verständigte seinen Kollegen, der den Tatverdächtigen am Ausgang ansprach und ins Büro bat. Der rumänische Tatverdächtige wird am Donnerstag (15.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

