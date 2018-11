POL-S: Taschendiebe unterwegs

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte Täter haben am Mittwoch (14.11.2018) in der Innenstadt Passanten bestohlen. Ein Taschendieb stahl einer Passantin zwischen 16.00 Uhr und 17.45 Uhr während eines Einkaufs in einem Geschäft am Mailänder Platz aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack ihre Geldbörse. Ähnlich erging es einem Passanten um 17.00 Uhr in der Klettpassage. Ihm ist der Geldbeutel aus seiner am Körper getragenen Umhängetasche gestohlen worden.

Präventionstipps:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen.

- Tragen Sie Geld- und Zahlungskarten sowie Dokumente immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche immer mit der Verschlussseite zum Körper.

-Halten Sie Ihre mitgeführte Tasche stets geschlossen.

-Lassen Sie Ihr Handy, Ihre Handtasche oder Jacke niemals unbeaufsichtigt.

-Achten Sie bei einem Menschengedränge verstärkt auf Ihre Wertsachen.

