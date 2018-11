POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Nord (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstag (13.11.2018) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Der Mann hielt sich gegen 11.45 Uhr in der Nordbahnhofstraße auf, wo ihn die Beamten kontrollierten. Sie fanden bei ihm rund 100 Gramm mutmaßliches Kokain, rund 550 Euro mutmaßliches Dealergeld und zwei Handys. Anschließend durchsuchten die Beamten die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden weitere rund 830 Gramm mutmaßliches Kokain, eine Kleinmenge Haschisch und zwei Feinwaagen. Der 24 Jahre alte albanische Staatsangehörige, der sich offenbar illegal in Deutschland aufhält, wurde am Mittwoch (14.11.2018) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

