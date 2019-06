Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kradfahrer fährt auf anhaltenden Pkw auf.

Einbeck (ots)

- Einbeck -tm, L 580 OT Juliusmühle.

Der Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr in den Abendstunden des Freitags, 21.Juni 2019, die L580 in der Ortschaft Juliusmühle. Am Ortsausgang in Richtung Einbeck übersah er den Pkw einer 32jährigen Fahrzeugführerin, die angehalten hatte und nach links in den Verbindungsweg nach Vardeilsen abbiegen wollte. Er fuhr mit seinem Krad auf den angehaltenen Pkw auf und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von 6500 Euro.

