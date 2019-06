Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Handtaschendiebstahl

Einbeck (ots)

Einbeck, tm - Grimsehlstraße. Einer 84jährigen Einbeckerin wurde am Vormittag des Samstag, 22.Juni 2019, beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Grimsehlstraße ihre Handtasche entwendet. Die unbekannten Täter nutzten einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit und nahmen die Handtasche an sich, die sich in einem Trolly am Einkaufswagen befand. Auf diesem Wege gibt die Polizei den Hinweis, beim Einkaufen keine Wertgegenstände im oder am Einkaufswagen zurückzulassen und insbesondere Taschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen.

