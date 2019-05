Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim Pressebericht vom 28.05.2019

Goslar (ots)

Einbruch in Praxis Am gestrigen Montag, 27.05.2019, wurde der Einbruchdiebstahl in die podotherapeutische Praxis in Langelsheim festgestellt. Die unbekannten Täter verschafften sich vermutlich durch das Blockieren der Hintertür Zugang in die Praxis und entwendeten neben diversen Aktenordnern und USB- Sticks einen Laptop vom Schreibtisch. Der Tatzeitraum wird zwischen dem 17.- 27.05.2019 eingegrenzt. Wer hat verdächtige Personen und/ oder Fahrzeuge im Bereich der Rosenstraße in Langelsheim gesehen? Die Polizei Langelsheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-97870.

i.A. Lüer, Polizeioberkommissarin

