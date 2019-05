POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 28.05.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Auto zerkratzt.

Goslar. Am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter den auf dem Parkplatz einer Bildungseinrichtung in der Hüttenstraße ordnungsgemäß abgestellten silberfarbenen Fiat Ulysse mit GS-Kennzeichen, indem sie den Lack der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzten. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Montag, zwischen 07.45 und 15.00 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Alten Heerstraße ordnungsgemäß abgestellter roter Skoda Citigo mit SZ-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

