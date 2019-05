Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 27.05.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Sonntag, 26.05.2019, gegen 17.25 Uhr, befuhr ein 18jähriger Kradfahrer aus Seesen die Engelader Straße aus der Innenstadt kommend in Richtung Engelade. In Höhe der Einfahrt zur Sehusa Wasserwelt fuhr er auf den verkehrsbedingt wartenden PKW eines 39 Jahre alten Mannes aus Langelsheim auf. Der Motorradfahrer wurde beim Aufprall leichtverletzt und dem Krankenhaus Seesen zugeführt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. (som)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Sonntag, 26.05.2019, 16.45 Uhr, kam es in Lutter auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden, bei dem ein 35jähriger Mann aus Rhode beim links Einbiegen den vorfahrtsberichtigten PKW eines 61 Jahre alten Mannes aus Liebenburg übersah. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Schadenshöhe können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. (som)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05321/339104

E-Mail: pressestelle@pi-gs.polizei.niedersachsen.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell