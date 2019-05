POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz

Goslar

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, d. 27.05.2019, 09.30 Uhr, ereignete sich in Clausthal, Leibnizstarße, ein Auffahrunfall. Zwei Pkw befuhren hintereinander die Leibnizstraße in Richtung Rollstraße. Als der vorausfahrende Pkw VW-Golf verkehrsbedingt halten mußte, bemerkte die nachfolgende Pkw-Fahrerin, 55 Jahre, eines Suzuki dies zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin im VW-Golf, 60 Jahre, leicht verletzt. Den Schaden an beiden Pkw schätzt die Polizei auf 7000 Euro. /Krz

