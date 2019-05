POL-GS: POL-GS: Pressemitteilung der PI Goslar vom 26.05.2019

Polizeiinspektion Goslar

Am 24.05.2019 fand in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 16.00 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto "Fridays for Future" in der Goslarer-Innenstadt statt. Die insgesamt ca. 50 Teilnehmer, überwiegend Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 12 bis 20 Jahren, bewegten sich zunächst fußläufig durch die Altstadt (Beginn und Ende in der Rosentorstraße). Dabei wurden themenspezifische Plakate und Transparente mitgeführt. Die Veranstaltung wurde durch Vertreter der Stadt Goslar sowie durch die örtliche Presse begleitet und verlief vollkommen störungsfrei.

Weniger Zulauf war bei der Kundgebung "Es Reicht! Demo gegen Gewalt gegenüber Einsatzkräften" am 25.05.2019 in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr zu verzeichnen. Veranstaltungsort war wieder die Rosentorstraße vor dem ehemaligen Standesamt in Goslar, jedoch nahmen, neben der Bürgermeisterin Frau Renate Lucksch (zeitweise), lediglich noch vier weitere Personen teil. Der NDR war mit einem eigenen Kamerateam vor Ort. Besondere Vorkommnisse waren auch an diesem Tag nicht zu vermelden.

Am 25.05.2019 gegen 17.00 Uhr wurde durch die Einsatzleitstelle der Feuerwehr gemeldet, dass im Bereich der Bundesstraße 498 (dortiges Okertal) eine männliche Person beim Klettern verunglückt bzw. abgestürzt sei. Die Person wurde im weiteren Verlauf mit Verletzungen an der Wirbelsäule durch einen Rettungshubschrauber in eine nahegelegene Klinik verbracht und entsprechend ärztlich versorgt. Neben der Polizei waren auch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergwacht in den Einsatz eingebunden, was zudem eine kurzfristige Sperrung der B 498 zur Folge hatte. Nachtrag vom 26.05.2019: Dem verunglückten Kletterer geht es den Umständen entsprechend gut, er befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung und somit auf dem Weg der Genesung.

Polizeiinspektion Goslar

Polizeiinspektion Goslar

