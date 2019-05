POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 24.05.2019

Polizeiinspektion Goslar

Ladendieb verliert Laufduell gegen Ladendetektiv

Ein 41-jähriger Mann aus Goslar-Oker wurde gestern Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, in einem Elektronikmarkt im Gewerbegebiet Gutenbergstr. beim Diebstahl eines Laptops im Wert von ca. 300 EUR beobachtet. Der im Haus anwesende Detektiv nahm sofort die Verfolgung des Tatverdächtigen auf, der über den Parkplatz Rtg. Okerstr. lief. Bei seiner Flucht über mehrere Hundert Meter, ließ der 41-Jährige den noch verpackten Laptop fallen.

Aber auch dieser "Gewichtsverlust" brachte ihm gegen den hartnäckigen Detektiv keinen entscheidenden Vorteil. Nach Sturz sowie einem erfolglosen Versuch, den Verfolger durch einen Wechsel der Straßenseite abzuschütteln, gab er schließlich auf und wurde durch den Detektiv der Polizei übergeben.

Die Streifenwagenbesatzung erwies sich als ähnlich hartnäckig. Nachdem die Personalien des Mannes festgestellt waren, wurde der leicht alkoholisierte Okeraner vor Ort entlassen.

Die Polizisten blieben jedoch in einiger Entfernung an dem Beschuldigten dran. Dieser sucht nach kurzer Zeit ein Gebüsch an der Okerstr. auf. Beim Verlassen trug er plötzlich einen Koffer und einen Karton davon.

Bei der erneuten Kontrolle wurden darin eine Säbelsäge sowie ein Akkuschrauber festgestellt. Der Beschuldigte zeigte sich geständig, beide Gegenstände am frühen Nachmittag in einem nahegelegenen Baumarkt entwendet zu haben. Gegen den Mann wurde ein weiteres Strafverfahren eingeleitet.

Flucht vor der Polizei endete mit Unfall

Überhöhte Geschwindigkeit und vermutlich Alkoholeinfluss dürften die Ursachen für einen Verkehrsunfall sein, der sich am 24.05.2019, gegen 09.05 Uhr, auf der K32, Grauhöfer Landwehr, Höhe Einmündung Am Gräbicht ereignete.

Zuvor war der Fahrer auf der B 241, Höhe des Tierheims, durch sein merkwürdiges Verhalten aufgefallen.

Als der 31-jährige Mann aus Peine bemerkte, dass ihm die Polizei folgte, missachtete er deren Anhaltezeichen, gab Gas und versuchte, sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen.

Nachdem sein Versuch, die Polizeikräfte im Gewerbegebiet Baßgeige abzuschütteln, misslang, setzte er seine Flucht in Rtg. Hahndorf fort.

Hierbei fuhr der Mann in der 70 Km/h Zone mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Einmündung Am Gräbicht verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam schließlich auf dem Grundstück einer Glasbaufirma zum Stehen, wobei Buschwerk sowie ein Schaufenster beschädigt wurden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 14.000 EUR.

Bei dem leicht verletzten Fahrer wurden Anzeichen einer alkoholbedingten Beeinflussung festgestellt, so dass im Krankenhaus neben der ärztlichen Versorgung auch eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde.

Die Sicherstellung seines Führerscheins erübrigte sich, da er nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dementsprechend wird er sich wegen mehrerer Verkehrsstraftaten verantworten müssen.

Anhängerplane entwendet

In der Zeit von Mi., 22.05.2019, 18:00 Uhr - Do., 23.05.2019, 06:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in Goslar, von einem in der Straße Am Klusteich, Höhe Hausnr. 7, abgestellten Anhänger mit GS-Kennzeichen die darauf befestigte blaue Abdeckplane.

Die Polizei Goslar bittet Zeugen des Vorfalls oder Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321/3390 zu melden.

Schwächeanfall am Steuer

Am Do., 23.05.2019, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 90-jährige Frau aus Oker mit ihrem PKW VW Golf in GS-Oker die Straße Große Horst in Rtg. Stadtstieg. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor sie plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab, wobei der PKW gegen einen Baum prallte.

Die Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Golf musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR.

Unfallflüchtiger ermittelt

Am 23.05.19, gegen 09.45 Uhr, fuhr ein 75-jähriger Goslarer mit seinem PKW Skoda Fabia in Goslar rückwärts aus einem Parkplatz in Höhe Klubgartenstr.11. Hierbei streifte er einen hinter ihm verkehrsbedingt wartenden PKW VW Golf, wobei ein Schaden von ca. 1.600 EUR entstand. Ungeachtet dessen setzte der Senior seine Fahrt fort. Die durch den Geschädigten informierte Polizei traf den Rentner an seiner Wohnanschrift an, als er gerade im Begriff war, die Unfallspuren an seinem PKW zu beseitigen.

Ein Verfahren wegen Unfallflucht wurde gegen ihn eingeleitet.

-Lüdke, KHK-

