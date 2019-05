POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 25.05.2019

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrsunfall mit Motorrad

Am 24.05.2019, gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Goslarer mit seinem Motorrad die Landstraße 516 von Kreuzeck in Richtung Bockswiese. In einer Rechtskurve geriet er hier, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW zusammen. Noch vor dem Zusammenprall konnte sich der 18-jährige durch einen stuntreifen Sprung vom Motorrad in den Straßengraben retten. Bei der unsanften Landung verletzte sich der Kradfahrer glücklicherweise "nur" leicht. Die Personen im PKW kamen mit einem Schrecken davon. Zur Aufnahme austretender Betriebsstoffe wurde die freiwillige Feuerwehr Hahnenklee hinzugezogen. Die L516 war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge zeitweise voll gesperrt.

i.A. Bergmann, PK

