Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Am Straßenrand geparkten Pkw unter Alkoholeinfluss beschädigt

Einbeck (ots)

-Einbeck, tm- Einbeck Neddenstraße. Am Samstag, dem 22.Juni 2019, befuhr ein 64jähriger Einbecker mit seinem Mazda die Schützenstraße und ist nach rechts in die Neddenstraße abgebogen. Dabei hat er einen geparkten Opel am Straßenrand übersehen und diesen beschädigt. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten bei dem 64jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein Atemalkoholtest bestätigte dies, so dass dem Fahrer des Mazda ein Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten wurde. Bei dem Unfall ist ein Schaden von ca. 8000 euro entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell