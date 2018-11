POL-PDKL: Unfallverursacher geflüchtet

Kusel (ots) - Am vergangenen Donnerstag, zwischen 19:00 Uhr und 19:15 Uhr, parkte die Geschädigte ihren grauen Opel Corsa in der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 63 in Kusel. In dem genannten Zeitraum beschädigte der bislang unbekannte Verursacher den Opel Corsa, vermutlich beim Ausparken, und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Er wäre verpflichtet gewesen seine Personalien, die Art der Beteiligung und die näheren Umstände, die zu dem Unfall führten, gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei anzugeben. Die Polizei Kusel sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell