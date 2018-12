POL-DN: Transporter brannte aus

Düren (ots) - Am Freitagabend gegen 23:40 Uhr stand der Lkw einer Speditionsfirma, der auf der Lütticher Straße in Düren parkte, in Flammen. Das Feuer griff noch auf einen weiteren Pkw und einen angrenzenden Holzzaun über, bevor es von der Feuerwehr Düren gelöscht werden konnte. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei Düren aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02421-949-6425 zu melden.

