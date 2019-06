Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Damenrades

Neuwied (ots)

Am vergangenen Sonntagabend zwischen 20:20 Uhr - 20:45 Uhr kam es in der Pfarrer-Werner-Mörchen-Straße in der Neuwieder Innenstadt zum Diebstahl eines Damenrades. Das Fahrrad war in einem Fahrradträger auf einem VW Tiguan montiert. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes, circa ein Jahr altes Damenrad der Marke Centurion. Zeugen werden gebeten, sich mit der Neuwieder Polizei unter der Rufnummer 02631/878-0 in Verbindung zu setzen.

