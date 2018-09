POL-D: Bilk - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Motorrollerfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots) - Bilk - Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Motorrollerfahrerin leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Donnerstag, 6. September 2018, 7.55 Uhr

Die Polizei Düsseldorf sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Donnerstagmittag in Bilk im Kreisverkehr Himmelgeister Straße / Moorenstraße / Ulenbergstraße ereignet hatte. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw soll beim Einfahren in den Kreisverkehr einer Rollerfahrerin die Vorfahrt genommen haben. Die 34-Jährige bremste daraufhin stark ab und stürzte auf die Straße. Der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um die leicht verletzte Frau zu kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelt es sich um einen hellen Pkw.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrer werden an das Verkehrskommissariat 1 der Düsseldorfer Polizei unter 0211-8700 erbeten.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell