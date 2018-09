POL-D: Achtung: "Falsche Polizeibeamte" rufen wieder an - Polizei warnt erneut

Düsseldorf (ots) - Achtung: "Falsche Polizeibeamte" rufen wieder an - Polizei warnt erneut

In den letzten Tagen häuften sich wieder die Fälle, in denen vorwiegend ältere Menschen von Betrügern angerufen wurden. Etliche Betroffene meldeten sich bei der Polizei und berichteten von solchen Telefonaten. Die Angerufenen reagierten aber genau richtig - sie legten auf und riefen die echte Polizei an!

Die Täter geben vor, von der Polizei zu sein, verwickeln die Angerufenen in ein Gespräch und versuchen so sich deren Vertrauen zu erschleichen. Die Kriminellen fragen gezielt nach den Vermögensverhältnissen und berichten von Einbrechern, die die Betroffenen im Fokus haben sollen. Sie fordern die Menschen auf, einem Abholer Geld und Wertgegenstände zur sicheren Aufbewahrung bei der Polizei auszuhändigen oder ihr Bargeld auf ein vermeintlich sicheres Konto zu überweisen. Durch wiederholte Anrufe erhöhen die Täter immer weiter den Druck auf ihre Opfer. Sie gehen dabei völlig skrupellos vor. Bei den Anrufern ist im Display manchmal auch die 110 oder auch die 0211-8700 zu sehen - dies soll die Seriosität der Anrufe unterstützen. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 oder 0211-8700 im Display!

Die Polizei gibt folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung Ihrer Wertsachen zu geben!

Die Polizei nimmt nie Bargeld oder Schmuck zur Sicherheit in Verwahrung!

Geben Sie nie Fremden Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeitern der Polizei oder von anderen Institutionen!

Wenn Sie einen solchen Anruf erhalten, fragen Sie nach dem Namen und der Dienststelle, legen Sie auf und wählen Sie die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt!

