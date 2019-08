Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrskontrollen am 06.08.

07.08.2019

Edenkoben (ots)

An den genannten Tagen wurden im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Am 06.08 mussten im Zeitraum von 07:30 Uhr - 09:00 Uhr 3 PKW-Fahrer in der Staatsstraße in Edenkoben beanzeigt werden, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Ferner wurden 9 PKW-Fahrer mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro belegt, da sie nicht angegurtet waren. 5 Mängelberichte wurden ausgestellt, da notwendige Urkunden nicht mitgeführt wurden. Zwischen 10:50 Uhr und 12 Uhr wurde an der Kreuzung L507 / L542 bei Großfischlingen eine Stoppschildkontrolle durchgeführt. Hier mussten 17 PKW-Fahrer ein Verwarnungsgeld entrichten, da sie das dortige Stoppschild missachteten. Ferner wurde eine Strafanzeige gegen einen Rollerfahrer erstattet, da die vorgeschriebene Drossel nicht verbaut war und das Mofa hierdurch fahrerlaubnispflichtig wurde. Eine weitere Kontrolle in der Staatsstraße in Edenkoben am gleichen Tag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr erbrachte folgendes Ergebnis: 6 Gurtverstöße, 2 Handyverstöße, 3 Mängelberichte. Am 07.08.2019 wurde erneut an den beiden zuvor genannten Stellen kontrolliert. In der Staatsstraße in Edenkoben waren hierbei im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 20 PKW-Fahrer nicht angegurtet. 7 weitere PKW-Fahrer benutzten verbotswidrig ihr Mobiltelefon. In einem Fall wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 125 Euro erhoben, da es sich bei dem Handysünder um einen ausländischen Staatsangehörigen handelte. An der Kreuzung L507/L5432 wurden 8 PKW-Fahrer wegen Missachtung des Stoppschildes gebührenpflichtig verwarnt. Weiterhin wurden diverse Mängelberichte ausgestellt.

