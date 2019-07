Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 1. Juli, auf dem Aldi-Parkplatz an der Dortmunder Straße sucht die Polizei den Fahrer eines blauen Fahrzeugs. Dieser hatte dort in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr einen geparkten Daimler beschädigt. An der grauen S-Klasse haftete bläulicher Lack. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 1000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

