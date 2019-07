Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen, 1. Juli, auf dem Bockumer Weg wurden eine 28-jährige VW-Fahrerin und eine 20-jährige Peugeot-Fahrerin leicht verletzt. Gegen 7.25 Uhr war die 28-jährige aus Hamm auf dem Bockumer Weg in Richtung Hammer Straße unterwegs. In Höhe des Kleinen Sandwegs fuhr sie auf das Auto der verkehrsbedingt wartenden 20-jährigen aus Hamm auf. Beide Frauen wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell