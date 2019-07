Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatt

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Freitag, 28. Juni, 8.50 Uhr, und Montag, 1. Juli, 9.10 Uhr, in eine Werkstatt der LWL-Klinik an der Heithofer Allee ein. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf und stahlen mehrere Werkzeugmaschinen. Zeugenhinweise bearbeitet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell