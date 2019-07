Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 30. Juni, auf der Strackstraße sucht die Polizei einen flüchtigen Fahrradfahrer. Gegen 2.45 Uhr beschädigte der Unbekannte dort einen geparkten Toyota Avensis und stürzte zu Boden. Anschließend fuhr er in Begleitung eines anderen Radlers in Richtung Blücherstraße davon. Ein Zeuge sah den Unfall. Der Gesuchte ist 20 bis 40 Jahre alt und hatte ein graues T-Shirt an. An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 800 Euro. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell