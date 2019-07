Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Überfall fehlten Geldbörse und Handy

Hamm-Mitte (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am frühen Samstagmorgen, 29. Juni, auf der Neuen Bahnhofstraße von zwei Unbekannten überfallen und bestohlen. Gegen 2 Uhr gingen die Täter den Mann aus Hamm in Höhe des B&B-Hotels an. Sie nahmen ihr Opfer in den Schwitzkasten, schubsten ihn zu Boden und stahlen dann seine Geldbörse und sein Handy. Mit der Beute liefen sie in unbekannte Richtung davon. Einer der Flüchtigen ist etwa 1,85 Meter groß, kräftig gebaut und trug eine Kappe. Der zweite Räuber ist zirka 1,75 Meter groß und hatte ebenfalls eine Kappe auf dem Kopf. Beide sahen südländisch aus. Der 17-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Hinweise zu dem Vorfall und den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

