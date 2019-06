Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug in Hauenstein.

Hauenstein (ots)

Am 06.06.2019 im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr - 15:30 Uhr wurde die Windschutz-scheibe eines, in Hauenstein in der Schulstraße, geparkten Fahrzeug beschädigt. Ne-ben dem geparkten Fahrzeug wurde ein Stein aufgefunden. Es besteht der Verdacht, dass der bislang unbekannte Täter, diesen Stein gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geworfen/geschlagen hatte. Die Polizeiinspektion Dahn bittet um Zeu-genhinweise.

