Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwarzes Sport-Coupé nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Sonntag, 30. Juni, auf dem Parkplatz des Freibades Berge Am Südbad sucht die Polizei den Fahrer eines schwarzen Sport-Coupés. Gegen 17.30 Uhr stieß er dort mit dem blauen Mazda-Kombi einen 44-jährigen Hammers zusammen. Nach einem kurzen Gespräch verließ der Unbekannte den Parkplatz. Er ist 25 bis 30 Jahre alt, hat eine normale Figur und schwarze kurze Haare. In dem gesuchten Coupé saß mindestens noch eine zweite Person. Der entstandene Sachschaden beträgt geschätzte 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

