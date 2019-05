Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Unfall verletzt- Polizei sucht Zeugen

Spenge (ots)

(sls) Am Donnerstag (23.5.) gegen 17:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Mühlenburger Straße Ecke Landwehrbusch in Spenge. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 15-jähriger Radfahrer aus Borgholzhausen mit seinem Fahrrad den Geh-/Radweg an der Mühlenburger Straße aus Richtung Werther Straße kommend in Richtung Spenge. In Höhe der Einmündung Landwehrbusch befand sich auf dem Gehweg an der Ecke ein älterer Fußgänger mit einem an der Leine geführten schwarzen Mops. Der Hund befand sich zu diesem Zeitpunkt auf der anderen Seite des Weges, so dass die Hundeleine über den Geh-/Radweg spannte. Der 15-jährige sah die dünne Hundeleine zu spät und kam aufgrund dessen mit seinem Fahrrad zu Fall. Er verletzte sich dabei an Beinen und im Leistenbereich. Aufgrund der Schocksituation, entfernte sich der 15-jährige zunächst von der Unfallstelle und informierte anschließend die Polizei. Der beteiligte Hundehalter entfernte sich ebenfalls vom Unfallort. Die Polizei bittet nun den Hundehalter, sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell