Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radler nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht am Samstag, 29. Juni, auf der Hammer Straße unweit der Freiligrathstraße sucht die Polizei einen unbekannten Radfahrer. Gegen 0.40 Uhr beschädigte er dort einen geparkten Hyundai. Trotz des angerichteten Schadens in Höhe von etwa 300 Euro setzte der Unbekannte seinen Weg in unbekannte Richtung fort. Der Unfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Der kann den Flüchtigen und sein Fahrrad aber nicht näher beschreiben. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

