Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Krankenpfleger angegriffen - Unterbringungsbefehl gegen 19-Jährigen erlassen (Kirchheim/Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Kirchheim/Teck(ES): Ein psychisch kranker Mann hat am Mittwochnachmittag in einer psychiatrischen Fachklinik einen Krankenpfleger mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt. Gegen den 19-Jährigen ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Der Beschuldigte war aufgrund einer psychischen Erkrankung auf richterlichen Beschluss in der Klinik untergebracht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen griff er am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, den 45-Jährigen auf dem Flur der Station an und stach mit einem aus der Gemeinschaftsküche stammenden Besteckmesser von hinten auf den Krankenpfleger ein. Aufgrund der abgerundeten Spitze des Messers durchdrang das Messer die Kleidung nicht und das Opfer trug lediglich oberflächliche Hautabschürfungen davon. Der Verdächtige konnte anschließend von dem 45-Jährigen und einem anderen Patienten überwältigt und danach fixiert werden.

Der 19-jährige Somalier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter des Amtsgerichts Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Unterbringungsbefehl und wies den Beschuldigten in die forensische Abteilung eines Zentrums für Psychiatrie ein. (ak)

