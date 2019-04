Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgänger gefährdet; Streitschlichter angegriffen; Verkehrsunfälle; In Schlangenlinien und Verkehr gefährdet; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

Fußgänger gefährdet (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Reutlingen-Nord sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochnachmittag, kurz nach 15 Uhr in der Karlstraße an der Einmündung zur Wilhelmstraße ereignet hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr ein Pkw, vermutlich ein dunkler Mercedes mit Reutlinger Kennzeichen, bei "Rot" die Fußgängerfurt, als sich Personen, die "Grün" hatten, bereits auf der Straße befanden. Einige der Fußgänger mussten zurückweichen, um nicht angefahren zu werden. Die Autofahrerin setzte ihre Fahrt unbeirrt fort, obwohl ihr Passanten noch zuriefen. Zeugen, insbesondere Fußgänger, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07121/96110 zu melden. (jw)

Reutlingen (RT): Streitschlichter angegriffen

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 20-jährigen Heranwachsenden, der am frühen Donnerstagmorgen in der Straße Am Echazufer drei Männer im Alter von 23, 25 und 29 Jahren mit Pefferspray angegriffen hat. Kurz nach Mitternacht war es im Bereich der Georgenstraße aus noch unbekannten Gründen zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe und einem Autofahrer gekommen, in den die Drei schlichtend eingriffen. Als sich die Lage beruhigte und sie sich wieder entfernten, rannte plötzlich der 20-Jährige aus der Personengruppe den Männern hinterher, provozierte erneut einen Streit und besprühte die Männer mit Pfefferspray. Im Verlauf einer nachfolgend eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifenwagen konnte der 20-Jährige in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen werden. Nachdem bei ihm auch ein Smartphone aufgefunden werden konnte, dass am Vortag gestohlen worden war, wurde er vorläufig festgenommen. Die Besatzung eines Rettungswagens, die sich zufällig vor Ort befand, behandelte die Augenreizungen der drei Verletzten. Der 20-Jährige wurde nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn werden bei der Staatsanwaltschaft entsprechende Anzeigen vorgelegt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Lichtenstein (RT): Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Führerschein und mit Alkohol hat ein Motorradfahrer in der Nacht zum Mittwoch einen Unfall verursacht. Der 18-Jährige borgte sich kurz vor Mitternacht das Motorrad eines Bekannten. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er in der Straße Traifelberg mit dem Bike von der Fahrbahn ab und stürzte. Er wurde mit nach derzeitigem Ermittlungsstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholgehalt von über 0,6 Promille fest, worauf eine Blutentnahme veranlasst wurde. Zudem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (jw)

Neckartailfingen (ES): Auf Fahrzeug aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Mittwochmorgen auf der B 297 zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten geführt. Ein 40-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus Richtung Neckartailfingen kommend in Richtung Neckartenzlingen. Kurz vor der Auffahrt zur B 312 bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm an einer roten Ampel stockte und kollidierte mit einem Alfa einer 38-Jährigen. Die Alfa-Fahrerin und ihre 39 Jahre alte Mitfahrerin wurden mit leichten Verletzungen von einem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (jw)

Nürtingen-Oberensingen (ES): Küchenbrand

Noch unklar ist die Ursache für den Brand in einer Küche am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus in der Wendlinger Straße. Während die Bewohner gegen 22.15 Uhr beim Abendessen saßen, erhitzte sich eine Pfanne auf dem Herd so stark, dass der Inhalt zu brennen begann. Der Brand breitete sich schnell aus und griff auf das Küchenmobiliar über. Als die Bewohner den Brand bemerkten, alarmierten sie sofort die Feuerwehr und begannen selbst mit ersten Löschmaßnahmen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 28 Feuerwehrleuten rasch vor Ort war, war der Brand bereits soweit eingedämmt, dass die Wehrleute die restlichen Flammen schnell ablöschen konnten. Die Kücheneinrichtung wurde durch den Brand allerdings nahezu komplett zerstört. Auch die Wohnung wurde durch den Rauchgasniederschlag erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist vorerst nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber kamen privat unter. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, war auch der Rettungsdienst vorsorglich mit acht Fahrzeugen und 17 Sanitätern im Einsatz. Verletzt wurde zum Glück aber niemand. (cw)

Esslingen (ES): Jugendliche bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Jugendliche musste am Mittwochabend nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Eine 38-jährige Audi-Lenkerin wollte kurz vor 18 Uhr mit ihrem A 3 von der Straße Am schönen Rain nach links in die Kirchackerstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 17 Jahre alte Lenkerin eines Leichtkraftrads. Bei einem Ausweichmanöver stürzte die junge Frau zu Boden. Ihr Zweirad kollidierte zunächst mit einem geparkten Mercedes und rutschte im Anschluss in die Fahrbahnmitte zurück. Die 17-Jährige prallte gegen einen hinter dem Mercedes abgestellten Hyundai. Der Rettungsdienst brachte sie in das Krankenhaus. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 25.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem vermutlich selbst verschuldeten Sturz erlitten. Der 57-Jährige befuhr am Mittwochabend, kurz nach 18.30 Uhr, den Radweg neben der Goldersbachstraße. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit kam er auf den danebenliegenden Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrrad. Der Mann fiel im Anschluss in den Graben des dortigen Baches. Nach einer notärztlichen Versorgung an der Unfallstelle wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. (ms)

Mähringen/Ohmenhausen/Gomaringen (TÜ/RT): Betrunken den Gegenverkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen sucht Zeugen zu einer Trunkenheitsfahrt, bei der mehrere andere Verkehrsteilnehmer behindert und gefährdet worden sind. Ein 80-jähriger VW-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, mit seinem blauen Golf von Mähringen über Ohmenhausen nach Gomaringen. Auf der Fahrt geriet der Fahrer mit seinem Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Der Gegenverkehr musste abbremsen und teilweise auch ausweichen, um eine Kollision mit dem Golf zu vermeiden. Bei einer Verkehrskontrolle in Gomaringen stellten die Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkohol von über einem Promille fest, worauf eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Fahrer eines weißen Lkw, der zwischen Ohmenhausen und Gomaringen fuhr, werden gebeten sich unter Tel. 07071/972-8660 zu melden. (jw)

Tübingen (TÜ): Rote Ampel missachtet

Die Missachtung einer roten Ampel ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der Wilhelmstraße ereignet hat. Eine 21-Jährige war gegen 21.10 Uhr mit ihrem Skoda Fabia auf dem linken Fahrstreifen stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Landhausstraße fuhr sie ohne auf die Ampel zu achten über die Fußgängerfurt. Dabei kam es zur Kollision mit einer 33-Jährigen, die auf ihrem Pedelec verkehrswidrig vom Fußgängerweg über die Grün zeigende Fußgängerampel gefahren war. Die Pedelec-Fahrerin wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

