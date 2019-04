POL-RT: Tierischer Einsatz; Verkehrsunfälle; Einbruch; Glutbildung in Filteranlage

Polizeipräsidium Reutlingen

Bad Urach (RT): Beim Überholen mit Gegenverkehr kollidiert (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen, gegen sechs Uhr, auf der B 465 zwischen Bad Urach und Seeburg ereignet hat. Ein 31 Jahre alter Porsche-Fahrer fuhr in Richtung Münsingen und wollte trotz Überholverbots einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Er scherte etwas aus und stieß mit dem Ford eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 22-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall nach derzeitigem Ermittlungsstand leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Lkw der überholt werden sollte, werden gebeten, sich unter Tel. 07123/924-0 zu melden. (jw)

Dettingen/Erms (RT): In Laden eingebrochen

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit von Dienstag, 17.30 Uhr, bis Mittwoch, neun Uhr, in ein Geschäft in der Lange Gasse eingedrungen. Er gelangte gewaltsam über ein Tor in das Gebäudeinnere, wo er sich nach Stehlenswertem umsah. Er fand etwas Bargeld, das er mitnahm und machte sich unerkannt aus dem Staub. Der Schaden an dem Tor dürfte sich auf etwa 100 Euro belaufen. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (jw)

Plochingen (ES): Tierischer Einsatz

Einen außergewöhnlichen Einsatz hatte der Polizeiposten Plochingen am Mittwochnachmittag. Ab zwölf Uhr hatten mehrere Zeugen eine auf gefährlicher Wanderschaft befindliche Entenfamilie gemeldet. Auf ihrem Weg in fließende Gewässer wollten die Tiere unter anderem die Gleise zwischen der Ulmer Straße und der Fils überqueren. Als die Polizei dort eintraf, versuchte gerade ein Entenpaar mit sieben Küken verzweifelt, über die Schwellen der Gleise zu gelangen. Dass zwei Züge über sie hinwegfuhren, überstanden die Küken unversehrt. Unter den Attacken des Erpels, der um seine Kinderschar fürchtete, konnten die Beamten danach alle Küken einfangen und zur Flußböschung bringen. Dort ließen sie sich mutig hinunterkullern und schlossen sich dem auf der Fils schwimmenden Rest der Familie an. Auch wenn der Ausflug der Enten mit Hilfe der Polizei glücklich endete, weist diese darauf hin, dass natürlich keinesfalls Bürger einfach so die Gleise betreten sollten, um ein Tier zu retten. (ak)

Plochingen (ES): Beim Abbiegen Fahrzeug übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit eines Autofahrers hat am Mittwochmorgen in der Schorndorfer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Der 72-jährige Audi-Fahrer bog kurz nach neun Uhr von der Straße Am Markt nach rechts in die Schorndorfer Straße ab und übersah den Skoda einer 43-Jährigen, die auf der vorfahrtsberechtigten Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs war. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die sieben Jahre alte Tochter der Skoda-Fahrerin, die mit im Auto saß, wurde vom Rettungsdienst vor Ort untersucht, eine Einlieferung in ein Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf circa 9.000 Euro geschätzt. (jw)

Tübingen (TÜ): Glutbildung in Filteranlage

Zu einem Universitätsgebäude in der Straße "Auf der Morgenstelle" sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Mittwoch, gegen 11.20 Uhr, ausgerückt. Im Untergeschoss des Gebäudes, wo Holzspäne zu Pellets verarbeitet werden, hatten in einer Filteranlage die Holzspäne aus noch ungeklärter Ursache zu glimmen begonnen, weshalb es zu einer entsprechenden Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug im Einsatz war, räumte den betroffenen Bereich der Anlage aus. Zu einem offenen Brand oder Gebäudeschaden war es nicht gekommen. Ein in den Räumen beschäftigter Mann, bei dem der Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation bestand, wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (ak)

