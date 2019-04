Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur der Pressemitteilung vom 17.04.2019/11.44 Uhr Rottenburg (TÜ): Zweirad-Lenker übersehen (falsche Ortsangabe Wendelsheim statt Wendelstein)

Rottenburg (TÜ): Zweirad-Lenker übersehen

Leichte Verletzungen hat ein jugendlicher Zweirad-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend erlitten, als ihm eine Autofahrerin die Vorfahrt genommen hat. Der 17-Jährige war um 19 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der K 6938 von Rottenburg herkommend in Richtung Wendelsheim unterwegs. Als er sich am Ortsbeginn von Wendelsheim bereits im dortigen Kreisverkehr befand, fuhr eine 64-Jährige mit ihrem Mercedes in den Kreisel ein. Hierbei übersah sie den Jugendlichen. Beim Zusammenstoß zog er sich leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. (ms)

