Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, 1. Juli, auf der Kreuzung Radbodstraße/ Lange Straße wurde ein 41-jähriger Opel-Fahrer aus Hamm schwer verletzt. Ein 46-jähriger Seat-Fahrer aus Hamm erlitt leichte Verletzungen. Gegen 9.30 Uhr war der Seat-Fahrer auf der Lange Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Radbodstraße abbiegen. Hier kollidierte sein Ibiza mit dem entgegenkommenden Meriva des 41-jährigen. Beide Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Opel-Fahrer muss sich dort stationär behandeln lassen. Der 46-jährige konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Beide Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden beträgt fast 14000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es auf der Kreuzung zu Verkehrsstörungen. (cg)

