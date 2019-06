Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Schwer verletzt nach Unfall

Osnabrück (ots)

Ein 17-jähriger Mann, der die Lengericher Landstraße vermutlich bei "Rot" überquerte, wurde von ein Pkw Mini erfasst und schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen, gegen 07.25 Uhr. Eine 43-jährige Frau war mit ihrem Auto auf dem linken Fahrstreifen der Lengericher Landstraße stadteinwärts unterwegs, in ihrem Fahrzeug befanden sich noch zwei 13-jährige Mädchen. In Höhe einer Bushaltestelle querte ein Fußgänger (m, 17 Jahre) von rechts kommend offensichtlich bei "Rot" die Fahrbahn und wurde von dem Pkw erfasst. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Osnabrücker Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Mädchen in dem Auto erlitten einen Schock und wurden von einem Notfallseelsorger betreut.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell