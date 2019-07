Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zeugen für Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Samstag, 29. Juni, auf dem Kaufland-Parkplatz an der Römerstraße. Er hatte dort in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr einen geparkten Audi angefahren. An der grauen Q5-Geländelimousine entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

