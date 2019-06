Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl

GPS-RTK Anlage eines Ackerschleppers entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 22.00 Uhr, und Dienstag (25. Juni 2019), 8.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Grefrather Straße die hochwertige GPS-RTK Anlage eines Ackerschleppers. Das Fahrzeug war in einem Schuppenunterstand abgestellt. Die Anlage war an der Front des Fahrerhauses angebracht. Eine GPS-RTK Anlage wird für eine zentimetergenaue Saat oder Ernte verwendet.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

