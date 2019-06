Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Versuchter Aufbruch eines Transporters

Täter lösen Alarmanlage aus und flüchten in Kombi

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Mittwoch (26. Juni 2019) gegen 4.15 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Industriestraße, die Hecktür eines Mercedes Sprinters aufzubrechen. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Der Transporter war auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus abgestellt. Ein Hausbewohner sah, wie die Täter in einem dunklen Kombi ohne Licht in Richtung B9 flüchteten. Gegen 4.30 Uhr versuchten die Täter erneut, die Hecktür aufzubrechen. Auch hier lösten sie die Alarmanlage aus und der Bewohner sah, wie der Kombi ohne Licht wieder in Richtung B9 flüchtete.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

