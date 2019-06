Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Randalierer enden im Polizeigewahrsam

53909 Zülpich (ots)

Nachdem bereits eine Polizeistreife am frühen Dienstagmorgen (1 Uhr) einer Gruppe von zirka 10 Personen an der Ecke Frankengraben/Kölnstraße einen Platzverweis erteilt hatte, wurde kurze Zeit später ein weiterer diesbezüglicher Einsatz der Polizei erforderlich. Bei deren Eintreffen kamen zwei Personen dem bereits ergangenen Platzverweis nicht nach und grölten weiter. Außer diesen beiden Personen befolgten die anderen Gruppenmitglieder die Anordnung der Polizei. Die beiden 22-jährigen Männer aus Zülpich wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Ein auf der Polizeiwache Euskirchen durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,04 und 2,08 Promille. Nach Ausnüchterung wurden beide Männer aus dem Gewahrsam entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell