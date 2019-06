Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw Fahrradfahrerin angefahren

53919 Weilerswist (ots)

Samstagnachmittag (15.12 Uhr) befuhr eine 53-Jährige aus Köln mit ihrem Pkw die Konrad- Adenauer- Straße und wollte nach rechts auf die Kölner Straße auffahren. Dabei übersah sie offenbar eine 45-jährie Radfahrerin. Diese war auf dem Radweg von der Bonner Straße entlang der Kölner Straße in Richtung Industriegebiet unterwegs. Ohne auf den Radweg zu achten, fuhr die Kölnerin in den Kreuzungsbereich ein. Dabei wurde die Radlerin auf die Motorhaube aufgeladen. Danach prallte sie auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Weilerswisterin in ein Krankenhaus.

