Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Schnellimbiss

Bad Driburg (ots)

Den Tresor eines Schnellimbisses an der Dringenberger Straße in Bad Driburg gingen bisher unbekannte Täter an. In der Zeit von 02.30 Uhr bis 06.50 Uhr am Ostermontag, 22.04.2019, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Restaurant. In den Räumlichkeiten wurde der dortige Tresor ebenfalls gewaltsam geöffnet. Daraus konnte die Täter Bargeld entwendet. Sie richteten insgesamt einen Schaden von ca. 15.000 Euro an. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. /Te.

