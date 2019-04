Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Acht Verletzte durch Rauchentwicklung

Willebadessen (ots)

Ein vergessener Kochtopf auf dem eingeschalteten Herd führt am Samstagabend in Willebadessen zum Großalarm bei Feuerwehr und Rettungsdiensten. In der Wohnung einer 27-Jährigen war es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Sie konnte sich und ihre drei Kinder im Alter von 6 Monaten, 5 und 8 Jahren in Sicherheit bringen, während vier Nachbarn zu Hilfe kamen. Da die Gefahr bestand, dass die Personen Rauchgas eingeatmet hatten, wurden sie vor Ort ärztlich betreut, sechs Personen wurden zur Beobachtung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

