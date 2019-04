Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrer unter Alkoholeinfluss

Kreis Höxter (ots)

Gleich drei Fahrzeugführer wurden am Freitag und Samstag im Kreis Höxter mit Alkohol am Steuer angetroffen. Am frühen Freitagmorgen kontrollierte die Polizei den 24-jährigen Fahrer eines BMW auf der Albaxer Straße in Höxter. Er hatte nicht nur erheblich zu viel Alkohol im Blut, er war auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Am frühen Samstagmorgen musste ein ebenfalls 24-Jähriger mit zur Blutprobe. Er war in Bad Driburg auf dem Sulburgring mit seinem BMW angehalten und kontrolliert worden. Kurz zuvor war in Dalhausen ein 23-jähriger Opel-Fahrer nach einem Verkehrsunfall überprüft worden. Er hatte einen geparkten Pkw gestreift und beschädigt. Ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro war dabei entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1521

Fax: 05271 962 1297

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell