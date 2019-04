Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer schwer verletzt

Beverungen (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Freitagnachmittag der 57-jährige Fahrer eines Motorrades in ein Krankenhaus eingeliefert. Er war gegen 17.30 Uhr auf einem Feldweg in Haarbrück von der Fahrbahn abgekommen und auf einem angrenzenden Acker gestürzt. Den entstanden Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.

