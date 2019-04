Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Entwendeter PKW mit Unfallschaden aufgefunden

Bad Driburg (ots)

Ein gelber Nissan T30, der in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag in der Hans-Sachs-Str. in Bad Driburg entwendet wurde, konnte am Ostersonntagmorgen auf dem Wanderweg "Sachsenring" wieder aufgefunden werden. Der Wagen war offensichtlich vom Abstellort aus über den Arnold-Jansen-Ring und die Straße Alter Graben auf den Wanderweg gefahren worden. Dort rutschte er an einer Böschung gegen einen Baum und wurde leicht beschädigt verlassen. Das Geländefahrzeug ist auffällig gelb und mit Werbeaufschrift beklebt. An dem Wagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bad Driburg, 05253 - 98700, bittet um Hinweise, die im Zusammenhang mit diesem Fahrzeugdiebstahl stehen könnten. /Te.

