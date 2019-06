Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trunkenheitsfahrt zu einem Schnellrestaurant

Ludwigshafen-West (ots)

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 22.15 Uhr, fuhr eine 30-jährige Frau aus Ludwigshafen mit ihrem Pkw zu einem Schnellrestaurant in Ludwigshafen. Die Frau fiel den dortigen Angestellten auf, als sie aus ihrem Fahrzeug ausstieg und stark schwankend in den Geschäftsraum des Restaurants ging. Im Restaurant schwankte die Frau weiterhin, musste sich festhalten damit sie nicht umfällt und machte einen deutlich alkoholisierten Eindruck. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnte bei der Frau eindeutig Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 2 Promille. Der 30-jährigen Fahrzeugführerin wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein sichergestellt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

