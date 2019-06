Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung in einem Imbiss in der Innenstadt

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 20.00 Uhr, kam es in einem Imbiss in der Innenstadt von Ludwigshafen zwischen einem 21-jährigen Mitarbeiter des Imbisses und einem 27-jährigen Gast zu verbalen Streitigkeiten aufgrund der Essensbestellung. Im Verlaufe dieses Streites nahm der Mitarbeiter des Imbisses einen Besen und schlug mehrfach auf den Arm des Gastes ein. Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizei gab der 21-jährige Mitarbeiter an, dass die Aggressionen von dem Gast ausgegangen wären und er sich nur verteidigen wollte. Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit kam es zu einem größeren Personenaufkommen (ca. 50 Personen).

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

