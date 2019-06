Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beleidigung des Kommunalen Vollzugsdienstes endet in der Gewahrsamszelle

Ludwigshafen-City (ots)

Am Samstag, 01.06.2019, gegen 14.40 Uhr, wurden Mitarbeiter des Kommunalen Vollzugsdienstes der Stadt Ludwigshafen im Rahmen einer Fußstreife in der Innenstadt auf einen augenscheinlich hilflosen und alkoholisierten Mann aufmerksam. Nachdem die Mitarbeiter des Vollzugsdienstes den 32-jährigen Ludwigshafener ansprachen, wurden sie sofort mit mehreren Schimpfworten beleidigt. Da sich der stark alkoholisierte Mann auch während der darauffolgenden Anzeigenaufnahme gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und uneinsichtig zeigte, wurde er zur Verhinderung weitere Straftaten in Gewahrsam genommen und verbrachte wieder einmal die Nacht in einer Polizeizelle zur Ausnüchterung. Auch hier erwarten ihn die Kosten des Einsatzes.

