Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Ein 26-jähriger Mann aus Mannheim befuhr am Freitag, 31.05.2019, gegen 23.10 Uhr, mit seinem Pkw die Leininger Straße in Richtung Kallstadter Straße und wollte die Raschigstraße überqueren um in die Kallstadter Straße einzufahren. Hierbei missachtete der 26-jährige die Vorfahrt eines 54-jährigen Ludwigshafeners, welche mit seinem Pkw zu diesem Zeitpunkt die vorfahrtsberechtigte Raschigstraße in Richtung Leininger Straße befuhr. Es kam zum Verkehrsunfall zwischen den beiden Pkws. Der 26-jährige Fahrzeugführer und sein 7-jähriges Kind, welches sich ebenfalls im Pkw befand, wurden leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Eine durch den Unfall hervorgerufene Ölspur wurde ebenfalls beseitigt.

