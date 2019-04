Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstähle aus Einkaufswägen

Kaiserslautern (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag wurden in Lebensmittel-Discountern in der Augustastraße und der Königstraße aus Einkaufswägen eine Damenhandtasche und ein Geldbeutel gestohlen. Zuvor war einer Geschädigten ein Pärchen aufgefallen, das sich in einem Markt verdächtig verhalten hatte. Eine genauere Beschreibung liegt der Polizei nicht vor. Gestohlen wurde Bargeld, sowie verschiedene Dokumente und ein Schlüsselbund. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

