Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Gartenschau eingestiegen

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Gelände der Gartenschau in Kaiserslautern. Zunächst wurde im Kassenbereich auf dem Kaiserbergring die Kasse angegangen. Hierbei entstand bei geringem Stehlgut ein beträchtlicher Schaden. Auch in die Gastronomie auf dem Kaiserberg versuchte der oder die Täter einzudringen. Fenster und Fensterbank wurden ebenfalls beschädigt. Aus dem Inneren wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Die Polizei sicherte die vorhandenen Spuren und ermittelt nun.

